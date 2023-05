Verdal ligger i Nord-Trøndelag, like nord for Trondheim. Verdal har et godt buss-og togtilbud, og ligger kun 1 time unna Værnes Flyplass.

Fra skolen er det en 10 minutter lang gåtur til Verdal sentrum, og her finner du bla. to kjøpesenter, flere cafeèr og restauranter, kino, teater, svømmehall, idrettsanlegg og mye mer.

I tillegg er det mange flotte muligheter for friluftslivopplevelser. Kommune strekker seg fra Trondheimsfjorden inn til grensen til Sverige, slik at det er mulighet for både sjø- og fjellopplevelser. Her kan du oppleve lakseelv, grottevandring, fjelltopper og mye mer. I tillegg er vi kun ca. 1,5 time unna et av nord-Europas flotteste alpinanlegg i Åre i Sverige.